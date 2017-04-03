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Владимир Игнатик с победы стартует на теннисном турнире серии АТР Challenger во Франции
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4 Апреля 2017 12:18

Владимир Игнатик с победы стартует на теннисном турнире серии АТР Challenger во Франции

В первом раунде белорус переиграл представителя Израиля Ишая Олиэля. Во втором круге Игнатик встретится с победителем пары - Марко Чекинато/Николас Альмагро.

  

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