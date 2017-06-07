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7 Июня 2017 19:26

Владимир Игнатик пробился в четвертьфинал теннисного турнира ATP Challenger тура в Чехии

Призовой фонд - 127 тысяч евро. Во втором круге 149-й в мире белорус переиграл 97-ю ракетку Адама Павлашека, 5-7, 6-1, 7-6. В матче за выход в полуфинал Игнатик сыграет с еще одним представителем первой сотни, а конкретнее, 57-м номером рейтинга - чехом Иржи Веселы.