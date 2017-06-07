Владимир Игнатик пробился в четвертьфинал теннисного турнира ATP Challenger тура в Чехии

Спорт
7 Июня 2017 19:26
Владимир Игнатик пробился в четвертьфинал теннисного турнира ATP Challenger тура в ЧехииПризовой фонд - 127 тысяч евро. Во втором круге 149-й в мире белорус переиграл 97-ю ракетку Адама Павлашека, 5-7, 6-1, 7-6. В матче за выход в полуфинал Игнатик сыграет с еще одним представителем первой сотни, а конкретнее, 57-м номером рейтинга - чехом Иржи Веселы.
Другие новости
07.06.2017 15:39 / Спорт Cтоличная молодежь готовится к полумарафону
07.06.2017 15:23 / Спорт Алексей Легчилин покидает расположение сборной Беларуси по футболу
07.06.2017 15:17 / Спорт А. Варивончик, Д. Басков, С. Гончаров избраны заместителями председателя Федерации хоккея Беларуси
07.06.2017 12:14 / Спорт Футболисты молодежной сборной Беларуси сегодня стартуют в квалификации ЧЕ-2019
07.06.2017 12:12 / Спорт Cборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против Новой Зеландии
06.06.2017 19:20 / Спорт На турнире ITF в Чехии Вера Лапко обыграла россиянку Анастасию Прибылову
06.06.2017 19:19 / Спорт Ольга Говорцова преодолела первый раунд на турнире WTA в Хорватии
06.06.2017 19:17 / Спорт В Гомеле проходит второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу
06.06.2017 12:10 / Спорт Сергей Кисляк в ближайшее время покинет "Газиантепспор"
06.06.2017 12:09 / Спорт Александра Саснович второй сезон подряд становится обладательницей премии Кубка Федераций - Heart Award
05.06.2017 18:43 / Спорт Рубрика "Матчбол"
05.06.2017 15:12 / Спорт Олег Дулуб не вернется в "Крумкачы"
05.06.2017 12:17 / Спорт У белорусов 7 золотых наград на этапе Кубка мира по гребле
05.06.2017 12:15 / Спорт "Шахтер" продолжает лидировать в чемпионате Беларуси по футболу
04.06.2017 21:07 / Спорт Белорусские гребцы завоевали две золотые награды
04.06.2017 21:03 / Спорт Проблемы в спортивной сфере обсуждаем с гостями в студии "Главного эфира"
04.06.2017 15:00 / Спорт 5 наград завоевали белорусы на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде
04.06.2017 09:05 / Спорт В Белграде завершается третий этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия