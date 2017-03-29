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Виталий Песняк - серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе
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30 Марта 2017 12:20

Виталий Песняк - серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе

Виталий Песняк - серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе среди молодежи до 23-х лет. В решающем поединке белорус уступил Гено Петриашвили из Грузии 0:10. Сейчас начинаются женские соревнования, завтра в борьбу за медали вступят греко-римляне.

  

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