30 Марта 2017 12:20

Виталий Песняк - серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе среди молодежи до 23-х лет. В решающем поединке белорус уступил Гено Петриашвили из Грузии 0:10. Сейчас начинаются женские соревнования, завтра в борьбу за медали вступят греко-римляне.