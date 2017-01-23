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Винус Уильямс - самая возрастная полуфиналитска Australian Open в Открытой эре
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24 Января 2017 12:14

Винус Уильямс - самая возрастная полуфиналитска Australian Open в Открытой эре

Экс-первая ракетка мира - 36-летняя американка Винус Уильямс - самая возрастная полуфиналистка Australian Open в Открытой эре. Старшая из сестер сегодня в ¼ турнира победила Анастасию Павлюченкову 6:4, 7:6. В ½ Винус сыграет с Коко Вандевеге. 6:4, 6:0 - американка не оставила шансов Мугурусе Гарбинье. Первым полуфиналистом мужского разряда стал Стэн Вавринка. 6:7, 4:6, 3:6 Цонга уступил швейцарцу.

  

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