Винус Уильямс - самая возрастная полуфиналитска Australian Open в Открытой эре

24 Января 2017 12:14

Экс-первая ракетка мира - 36-летняя американка Винус Уильямс - самая возрастная полуфиналистка Australian Open в Открытой эре. Старшая из сестер сегодня в ¼ турнира победила Анастасию Павлюченкову 6:4, 7:6. В ½ Винус сыграет с Коко Вандевеге. 6:4, 6:0 - американка не оставила шансов Мугурусе Гарбинье. Первым полуфиналистом мужского разряда стал Стэн Вавринка. 6:7, 4:6, 3:6 Цонга уступил швейцарцу.