31 Марта 2017 15:19

Виктория Ковалева и Юрий Беляев не смогли квалифицироваться в двадцатку участников произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Ранее с аналогичной задачей не справилась наша спортивная пара - Татьяна Данилова и Николай Каменчук. В Хельсинки разыгрывается 80% олимпийских лицензий, за остальные фигуристы поборются в ходе крупного турнира осенью этого года.