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Виктория Ковалева и Юрий Беляев не смогли квалифицироваться в двадцатку
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31 Марта 2017 15:19

Виктория Ковалева и Юрий Беляев не смогли квалифицироваться в двадцатку

Виктория Ковалева и Юрий Беляев не смогли квалифицироваться в двадцатку участников произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Ранее с аналогичной задачей не справилась наша спортивная пара - Татьяна Данилова и Николай Каменчук. В Хельсинки разыгрывается 80% олимпийских лицензий, за остальные фигуристы поборются в ходе крупного турнира осенью этого года. 

  

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