Виктория Азаренко вернется на корт уже в начале августа

10 Апреля 2017 12:12

Теннисистка заявлена на турнир категории премьер в Стемфорде. Белоруска получила от организаторов уайл-кард. К слову, в 2010-м Азаренко выиграла здесь титул.

Александра Саснович тем временем штурмует турнир в Швейцарии с призовым фондом 226 750 долларов. Накануне белоруска, ныне 108-я ракетка мира, переиграла Амру Садикович 6:3, 4:6, 6:3 и вышла в третий круг квалификации, а вот Арине Соболенко эта стадия не покорилась.