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Виктория Азаренко вернется на корт уже в начале августа
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10 Апреля 2017 12:12

Виктория Азаренко вернется на корт уже в начале августа

Теннисистка заявлена на турнир категории премьер в Стемфорде. Белоруска получила от организаторов уайл-кард. К слову, в 2010-м Азаренко выиграла здесь титул.  

Александра Саснович  тем временем штурмует турнир в Швейцарии с призовым фондом 226 750 долларов.  Накануне белоруска, ныне 108-я ракетка мира, переиграла Амру Садикович 6:3, 4:6, 6:3 и вышла в третий круг квалификации, а вот Арине  Соболенко эта стадия не покорилась. 

  

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