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Виктория Азаренко в обновленном рейтинге WTA теряет одну позицию
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27 Февраля 2017 15:14

Виктория Азаренко в обновленном рейтинге WTA теряет одну позицию

Виктория Азаренко в обновленном рейтинге WTA теряет одну позицию и перемещается с 17-й на 18-ю строку. Александра Саснович - 116-я. Арина Соболенко - 141-я, Ольга Говорцова - 179-я. В первой тройке американка Серена Уильямс, немка Ангелика Кербер и чешка Каролина Плишкова.

 

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