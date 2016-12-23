Виктория Азаренко стала лучшей теннисисткой года по проценту отыгранных брейк-поинтов

26 Декабря 2016 12:23

Женская теннисная ассоциация подвела итоги сезона. Причем этот показатель у белоруски лучший за 4 года. На втором месте Виктория оказалась по проценту выигранных геймов на подаче. На третьем - по проценту выигранных мячей на первой подаче.