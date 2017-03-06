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Виктория Азаренко сохраняет 17-ю позицию в обновленном рейтинге ВТА
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6 Марта 2017 12:17

Виктория Азаренко сохраняет 17-ю позицию в обновленном рейтинге ВТА

Александра Саснович поднялась на две позиции. Теперь она 114-я. Арина Соболенко 142-я. Ольга Говорцова 179-я. В первой тройке все стабильно: Серена Уильямс, Ангелика Кербер и Каролина Плишкова.

 

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