Виктория Азаренко провела пресс-конференцию

20 Апреля 2017 21:26

Виктория Азаренко возвращается в большой теннис. Уже летом мы вновь сможем болеть за нашу олимпийскую чемпионку и экс-первую ракетку мира. Первым крупным турниром планируется Открытый чемпионат США. До него Виктория собирается сыграть несколько более скромных. А вот во время матчей полуфинала Мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии Азаренко будет находиться вне корта, но рядом с командой. Это она рассказала на специальной пресс-конференции. Продолжит - Андрей Козлов.

В одно мгновение утро стало действительно добрым. Виктория Азаренко, которая не часто дает интервью, решила выступить в преддверии важных для нашей команды матчей против Швейцарии в полуфинале Кубка Федерации. Экс-первая ракетка мира на корт не выйдет, но обязательно будет в эти дни рядом.

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка по теннису: "Я буду с командой. Ощущаю себя лидером команды в плане психологическом. Мне очень приятно видеть, что девочки смогли выиграть четвертьфинал. И в те разы, когда я не могла приехать, дало возможность им набраться опыта. А не рассчитывать, что я приеду и буду всех спасать. Так как играет Саша за страну, она показывает более высокий уровень тенниса чем обычно. Шанс у нас есть - я не сомневаюсь".

В последние несколько месяцев новости о семейной жизни Виктории, о том, как растет ее сын Лео Александр, и о процессе возвращения в большой теннис, все могли узнать только из ее "Инстаграма". Ребенок, ставший ранее гражданином Беларуси, растет в нашей стране. Кажется, что так долго дома Азаренко не была с детства.

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка по теннису: "Я очень люблю Беларусь. Пока не растут бананы, но арбузы у нас есть, и очень вкусные. Я столкнулась белорусской медициной и могу сказать, что она даже лучше американской. Единственное - у нас нет стабильной погоды".

Непримиримая соперница Азаренко на турнирах "Большого шлема" Серена Уильямс тоже берет паузу в выступлении. Хотя не играет уже с января. И по такой же, как у Виктории, важной причине.

Еще вчера младшая из знаменитых сестер в соцсетях выложила фотографию, но вскоре ее удалила. Тем не менее, подпись гласила: 20 недель. Позже стало известно, что Серена ждет ребенка от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна.

После того как Виктория Азаренко заявила о том, что мечтает сыграть в финале Мировой группы Кубка Федерации, ответственность за полуфинальный результат на белорусскую команду возросла в несколько раз. И в том случае, если наши девушки обыграют, безусловно, сильную сборную Швейцарии, мы увидим Викторию в матчах за национальную сборную.

Все матчи полуфинала Кубка Федерации Беларусь - Швейцария покажет телеканал "Беларусь 5". Прямая трансляция 22 апреля в 13 часов, 23 апреля - в 12. Соперницы белорусок, в числе которых и легендарная Мартина Хингис, представляют для нас грозную силу. Но усиление, даже в психологическом плане, в лице Виктории Азаренко может сыграть огромную роль.