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Виктория Азаренко приступает к тренировкам на корте
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7 Февраля 2017 15:08

Виктория Азаренко приступает к тренировкам на корте

Первые фото опубликованы в социальных сетях. Экс-первая ракетка мира стала мамой полтора месяца назад. Викторию навестила нынешний лидер рейтинга Серена Уильямс. "Всегда люблю наши встречи на корте и за его пределами", - написала американка. 

  

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