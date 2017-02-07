Виктория Азаренко приступает к тренировкам на корте

7 Февраля 2017 15:08

Первые фото опубликованы в социальных сетях. Экс-первая ракетка мира стала мамой полтора месяца назад. Викторию навестила нынешний лидер рейтинга Серена Уильямс. "Всегда люблю наши встречи на корте и за его пределами", - написала американка.