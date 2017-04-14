Виктория Азаренко поддержит сборную Беларуси в полуфинале Кубка Федераций

18 Апреля 2017 15:14

Не просто рядом, а вместе. Виктория Азаренко присоединится к женской сборной Беларуси в предстоящем полуфинале Кубка Федераций. На корт Виктория не выйдет, но будет поддерживать наших девушек на скамейке. Об этом рассказал председатель Теннисной федерации Александр Шакутин, который вместе с главой Минспорта Александром Шамко встретился с нашей командой на утренней тренировке. Непринужденная беседа на позитивной ноте: теннисистки с удовольствием пообщались со спортивными функционерами. Те пожелали нашим молодым спортсменкам скорее войти в топ-100 мирового рейтинга.

Пока в "Чижовка-Арене" тренируются Вера Лапко, Арина Соболенко и Александра Саснович. Ольга Говорцова присоединится к команде чуть позже. Напомним, матч за выход в финал мировой группы пройдет 22-23 апреля. Прямые трансляции смотрите на "Беларусь 5".