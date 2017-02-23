Спорт
23 Февраля 2017 12:12
Виктор Гончаров готов к диалогу с руководством белорусской федерации волейболаГлавный тренер ведущего волейбольного клуба Беларуси "Минчанки" Виктор Гончаров готов к диалогу с руководством Белорусской федерации волейбола, однако обратного интереса он не чувствует. Гончаров не раз говорил о том, что вид спорта переживает глубокий кризис, выхода из которого пока не видно.
"Минчанка" же стала последним белорусским клубом, который покинул еврорарену. Это случилось на стадии 1/8 Кубка ЕКВ. По сумме двух матчей девушки уступили итальянскому "Бусто-Арсицио", хотя ответную встречу выиграли - 3:2.
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