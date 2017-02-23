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Веселый лыжник из Венесуэлы произвел фурор на чемпионате мира в финском Лахти
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23 Февраля 2017 19:30

Веселый лыжник из Венесуэлы произвел фурор на чемпионате мира в финском Лахти

Венесуэлец принял участие в квалификационном заезде на дистанции 10 километров, продемонстрировав очень своеобразный стиль лыжного бега и опоздав на старт. Адриан Солано постоянно падал, ломал палки, а к трети дистанции уступал уже около получаса, вскоре сойдя с дистанции под овации зрителей.

  

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