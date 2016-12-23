Вертикальный забег на 32-й этаж

24 Декабря 2016 15:39

В самом высоком здании Беларуси "Парус" уже второй год подряд прошли необычные соревнования среди любителей бега. 2 минуты и 27 секунд - результат победителя. Это 32 этажа! 783 ступеньки! Все подробности в программах "День спорта" и "Арена".







