Спорт
24 Декабря 2016 15:39
Вертикальный забег на 32-й этаж
В самом высоком здании Беларуси "Парус" уже второй год подряд прошли необычные соревнования среди любителей бега. 2 минуты и 27 секунд - результат победителя. Это 32 этажа! 783 ступеньки! Все подробности в программах "День спорта" и "Арена".
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