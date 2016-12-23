Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Вертикальный забег на 32-й этаж
Спорт
RSS

24 Декабря 2016 15:39

Вертикальный забег на 32-й этаж

В самом высоком здании Беларуси  "Парус"  уже второй год подряд прошли необычные соревнования среди любителей бега. 2 минуты и 27 секунд - результат победителя. Это 32 этажа! 783 ступеньки! Все подробности в программах "День спорта" и "Арена".

zabeg-2.jpg

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 19.12.2016 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =