Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Вера Лапко вышла во второй круг теннисного турнира в Турции
Спорт
RSS
Вера Лапко вышла во второй круг теннисного турнира в Турции
Скачать Поделиться

12 Апреля 2017 15:24

Вера Лапко вышла во второй круг теннисного турнира в Турции

Вера Лапко вышла во второй круг теннисного турнира в Турции с призовым фондом 60 тысяч долларов. На старте белоруска обыграла итальянку Джесику Пьери 6:3, 6:4. Не заладился турнир в Дохе для Ярослава Шило. Поражение от 811-ой ракетки Йоханеса Хаертайса 1:6, 2:6. 

  

Другие новости

Два гола и одна передача Два галы і адна перадача 11.04.2017 19:08 / Спорт Два гола и одна передача
Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 10.04.2017 18:50 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =