12 Апреля 2017 15:24

Вера Лапко вышла во второй круг теннисного турнира в Турции с призовым фондом 60 тысяч долларов. На старте белоруска обыграла итальянку Джесику Пьери 6:3, 6:4. Не заладился турнир в Дохе для Ярослава Шило. Поражение от 811-ой ракетки Йоханеса Хаертайса 1:6, 2:6.