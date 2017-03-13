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Вера Лапко вышла в 3-й круг квалификации турнира в Шеньчжене
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13 Марта 2017 19:09

Вера Лапко вышла в 3-й круг квалификации турнира в Шеньчжене

Вера Лапко вышла в 3-й круг квалификации турнира в Шеньчжене с призовым фондом 60 тысяч долларов. Во втором раунде белоруска в двух сетах переиграла голландку Лесли Керкхоф - 7:6, 7:6. Соперница Лапко по 1/16 - японка Киока Окамура.

  

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