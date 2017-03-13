13 Марта 2017 19:09

Вера Лапко вышла в 3-й круг квалификации турнира в Шеньчжене с призовым фондом 60 тысяч долларов. Во втором раунде белоруска в двух сетах переиграла голландку Лесли Керкхоф - 7:6, 7:6. Соперница Лапко по 1/16 - японка Киока Окамура.