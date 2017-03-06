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Вера Лапко в шаге от основной сетки турнира в Чжухае
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6 Марта 2017 15:26

Вера Лапко в шаге от основной сетки турнира в Чжухае

Во втором круге квалификации белоруска разгромила японку Рико Саваянаги 6:1, 6:0. В третьем раунде отбора Лапко сыграет с китаянкой Хао Чен Тан.  

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