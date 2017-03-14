Вера Лапко в решающем матче в Шеньчжене всухую обыграла японку Киоку Окамуру

14 Марта 2017 15:19

Шесть ноль, шесть ноль. Вера Лапко в решающем матче квалификации турнира в китайском Шеньчжене с призовым фондом 60 тысяч долларов всухую обыграла японку Киоку Окамуру. В первом раунде Лапко сыграет с итальянкой Джессикой Пьери. Другая белоруска Арина Соболенко уже провела стартовый поединок основной сетки. Победа в двух сетах над китаянкой Чжин Лю - 7:5, 6:2.