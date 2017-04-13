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Вера Лапко уверенно преодолела четвертьфинал теннисного турнира в турецком Стамбуле
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13 Апреля 2017 15:21

Вера Лапко уверенно преодолела четвертьфинал теннисного турнира в турецком Стамбуле

Белоруска обыграла 138-ю ракетку Сабину Шарипову из Узбекистана - 6:1, 6:4. В полуфинале Лапко встретится с 359-м номером рейтинга - Петрой Крейсовой из Чехии.

  

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