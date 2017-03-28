Спорт
28 Марта 2017 19:15
Вера Лапко уступает украинке на турнире во Франции
Вера Лапко уступает на турнире во Франции с призовым фондом 60 тысяч долларов. В 1/16-ой белоруска, которая занимает 270-ую строку мирового рейтинга, проиграла украинке Екатерине Козловой, 113-ой ракетке мира - 4:6, 2:6. За 71 минуту Лапко 6 раз отдала свою подачу, допустила 3 двойные ошибки, совершив 3 эйса.
Другие новости
28.03.2017 19:13 / Спорт Сергей Румас разделяет недовольство болельщиков от первого матча сборной под руководством Игоря Криушенко
28.03.2017 16:00 / Спорт Белтелеком и ассоциация "Белорусская федерация футбола" подписали партнерское соглашение
28.03.2017 15:12 / Спорт Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против Македонии
28.03.2017 07:22 / Спорт Игорь Криушенко выразил надежду, что в товарищеском матче с Македонией команда сыграет достойно
27.03.2017 21:50 / Спорт Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник выиграли второй этап Кубка мира в Египте
27.03.2017 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"
27.03.2017 15:18 / Спорт Финансовые неурядицы "Крумкачоў" и БАТЭ будут решены в ближайшее время
27.03.2017 12:06 / Спорт Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник - победители второго этапа Кубка мира по современному пятиборью
27.03.2017 12:05 / Спорт Нелепые шайбы и плохая реализация - главные факторы неудачи "Юности" против "Немана"
27.03.2017 12:04 / Спорт БГК имени Мешкова уступил немецкому "Фленсбургу"
26.03.2017 21:40 / Спорт Иностранные спортсмены - о безопасности в РБ
26.03.2017 15:10 / Спорт Минская "Юность" проведет второй матч на домашнем льду "Чижовка-Арены"
26.03.2017 15:08 / Спорт Екатерина Галкина - вторая на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике
26.03.2017 12:30 / Спорт Национальная сборная Беларуси по футболу вылетает в Скопье
26.03.2017 09:14 / Спорт Белорусские футболисты уступили шведам 0:4
25.03.2017 21:37 / Спорт Чемпионат мира по футболу - 2018. Швеция - Беларусь. Прямое включение
25.03.2017 15:48 / Спорт Александр Крутиков проводит первую встречу у руля столичных "Цмоков"
25.03.2017 15:45 / Спорт 145 граций из 11 стран