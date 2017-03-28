Вера Лапко уступает украинке на турнире во Франции

28 Марта 2017 19:15

Вера Лапко уступает на турнире во Франции с призовым фондом 60 тысяч долларов. В 1/16-ой белоруска, которая занимает 270-ую строку мирового рейтинга, проиграла украинке Екатерине Козловой, 113-ой ракетке мира - 4:6, 2:6. За 71 минуту Лапко 6 раз отдала свою подачу, допустила 3 двойные ошибки, совершив 3 эйса.