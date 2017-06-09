Спорт
11 Июня 2017 12:16
Вера Лапко пробилась в финал турнира ИТФ в Чехии
18-летняя теннисистка в трехсетовом полуфинале 6:4, 1:6, 6:4 сильней представительницы Словакии Шанталь Скампловой. В решающем матче белоруска сразится с еще одной словачкой Анной-Каролиной Шмидловой.
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