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Велопробег среди спасателей
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29 Мая 2017 18:47

Велопробег среди спасателей

Три десятка километров на велосипеде за полтора часа. Велопробег среди спасателей Минской области собрал не только работников районных отделов со своими семьями, но и ветеранов спасательной службы. Исходным пунктом стал историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Преодолев 30 километров, велокоманда в полном составе пришла к финишу в Радошковичах. В этом году мероприятие приурочено к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

  

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