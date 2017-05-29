29 Мая 2017 18:47

Три десятка километров на велосипеде за полтора часа. Велопробег среди спасателей Минской области собрал не только работников районных отделов со своими семьями, но и ветеранов спасательной службы. Исходным пунктом стал историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Преодолев 30 километров, велокоманда в полном составе пришла к финишу в Радошковичах. В этом году мероприятие приурочено к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.