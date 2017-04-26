Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Василий Кириенко финишировал седьмым по итогам пролога веломногодневки "Тур Румынии"
Спорт
RSS
Василий Кириенко финишировал седьмым по итогам пролога веломногодневки "Тур Румынии"
Скачать Поделиться

26 Апреля 2017 19:19

Василий Кириенко финишировал седьмым по итогам пролога веломногодневки "Тур Румынии"

Расстояние длиной в 4 километра 800 метров велогонщик Тим Скай преодолел за 6 минут и 7 секунд, что на 10 секунд медленнее победителя итальянца Фабио Фелине. В эти минуты подходит к завершению первый этап протяженностью 169 километров, закончится "Тур Румынии" в воскресенье.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =