Василий Кириенко финишировал седьмым по итогам пролога веломногодневки "Тур Румынии"

26 Апреля 2017 19:19

Расстояние длиной в 4 километра 800 метров велогонщик Тим Скай преодолел за 6 минут и 7 секунд, что на 10 секунд медленнее победителя итальянца Фабио Фелине. В эти минуты подходит к завершению первый этап протяженностью 169 километров, закончится "Тур Румынии" в воскресенье.