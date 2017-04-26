Спорт
26 Апреля 2017 19:19
Василий Кириенко финишировал седьмым по итогам пролога веломногодневки "Тур Румынии"
Расстояние длиной в 4 километра 800 метров велогонщик Тим Скай преодолел за 6 минут и 7 секунд, что на 10 секунд медленнее победителя итальянца Фабио Фелине. В эти минуты подходит к завершению первый этап протяженностью 169 километров, закончится "Тур Румынии" в воскресенье.
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