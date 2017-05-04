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Ванесса Колодинская завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе
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3 Мая 2017 21:35

Ванесса Колодинская завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе

Первая белорусская медаль на чемпионате Европы по борьбе - и сразу золотая! Во второй день соревнований в сербском городе Нови Саде Ванесса Колодинская в схватке за звание лучшей спортсменки континента в весе до 53 килограммов была сильнее россиянки Натальи Малышевой. Победа по очкам 2:1. И это еще не все. Белорусский представитель вольной борьбы Александр Гуштын поспорит за бронзу в категории до 97 килограммов с Михаилом Ганевым из Болгарии. 

  

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