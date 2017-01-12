В Цюрихе вручили награды лауреатам года по версии ФИФА

10 Января 2017 07:19

В текущем сезоне международная федерация самостоятельно определила лучших футболистов, отказавшись от совместной церемонии с редакцией журнала France Football.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира. В прошлом сезоне он вместе со "сливочными" выиграл Лигу чемпионов. А со сборной победил в финале чемпионата Европы. На звание лучшего футболиста также претендовали Антуан Гризманн и Лионель Месси. Отметим, аргентинец не смог присутствовать на церемонии награждения.

Аналогичную награду у женщин получила американка Карли Ллойд, которая вместе со своей сборной дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио. Лучшим тренером, по версии ФИФА, стал наставник английского "Лестера" Клаудио Раньери. Итальянец привел своих "лис" к чемпионству в АПЛ. Тренером года в женском футболе стала немка Сильвия Найд.

Также на церемонии выбрали лучших болельщиков. Ими названы фанаты "Ливерпуля" и "Боруссии", которые совместно исполнили песню You'll Never Walk Alone в память о жертвах "Хилсборо".