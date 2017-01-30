Завершился процесс над белорусскими гребцами. Комментарии Генерального секретаря НОК Анатолия Котова

29 Января 2017 21:17

Новость недели, услышав которую, многие выдохнули с облегчением. Одна из самых ярких побед белорусского спорта, которая одержана, к сожалению, не на аренах, а в Международном арбитражном суде Лозанны. Увы, реалии современного спорта таковы, что приходится доказывать свою честность в судебных инстанциях. На неделе, наконец, завершился процесс над белорусскими гребцами, которые уже могут возвращаться к выполнению прямых обязанностей - то есть, соревноваться. Отстранение их от турниров, в том числе и от Олимпиады, на один год - вопиющая ошибка Международной федерации каноэ. Теперь это уже не просто мнение болельщиков, это постановление спортивного арбитражного суда.

Впрочем, что дальше? Пройден ли этот путь в борьбе за справедливость до конца? Давайте спросим прямо сейчас у Генерального секретаря Национального олимпийского комитета Анатолия Котова.