5 Мая 2017 21:23

64 страны и более шестисот спортсменов. В столичном Дворце спорта стартовал чемпионат мира по муай-тай. Первые дни форума будут проходить предварительные бои. Однако на ринг уже выходили именитые спортсмены - победители и призеры чемпионатов мира. За поединками лучших бойцов планеты наблюдала Кристина Камыш.

Соревнования по муай-тай начинаются задолго до выхода на ринг. В тренировочной зоне спортсмены разогревают мышцы, растягиваются, слушают последние наставления тренеров. Здесь кипит работа... под музыку.

А вот и тайцы. Бросается в глаза их удивительная подготовка к бою. Не такая, как у всех. Ребята просто общаются, кто-то взял телефон в руки и ушел во Всемирную паутину с головой.

Именно тайцы - главные конкуренты белорусов. На прошлом чемпионате мира в Швеции наши спортсмены в общем зачете заняли второе место, уступив представителям Таиланда. Руководство этой страны назначило призовые в 30 тысяч долларов тем бойцам, которые смогут победить в финалах. Плюс обещано 15 тысяч за успех в командном первенстве.

Планетарное первенство в Минске - историческое. Чемпионат впервые проходит под патронажем Международного олимпийского комитета. Это значит, что муай-тай претендует на включение в олимпийскую программу.

Сегодня на ринг выходят женщины и молодежь до 23 лет. Бои завершатся ближе к полуночи. Белорусы обходятся минимальными потерями.

Сегодня был только первый день соревнований. Чемпионат мира по муай-тай продлится до 12 мая. Начало поединков в 15:00. Кроме 9 мая. Организаторы на этот день запланировали выходной. Спортсмены присоединяться к празднику Великой Победы и посетят историко-культурный комплекс "Линия Сталина".