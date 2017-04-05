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В Слуцке и Бресте сегодня пройдут первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу
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5 Апреля 2017 15:10

В Слуцке и Бресте сегодня пройдут первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу

"Сахарники" в 17:30 сразятся с "Шахтером". Команда Владимира Журавля в 19:30 примет БАТЭ. Обе встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".  

  

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