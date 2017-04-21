В шаге от выхода в финал Мировой группы Кубка Федераций

23 Апреля 2017 15:14

Александра Саснович в напряженном поединке побеждает первую ракетку сборной Швейцарии Тимеа Бачински в двух сетах 6:2, 7:6. Наша теннисистка показала превосходную игру и смогла дожать соперницу на тай-брейке. Счет полуфинального противостояния 2:1 в пользу сборной Беларуси. В двух оставшихся матчах белорусам для общей победы необходима еще одна виктория.

В эти минуты идет встреча, которая может стать для нас победной, между Ариной Соболенко и Викторией Голубич.