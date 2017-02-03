В шаге от второго круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса

4 Февраля 2017 21:25

Мужская сборная Беларуси вышла вперед в противостоянии с румынской командой. В сегодняшнем парном поединке Максим Мирный и Ярослав Шило переиграли серебряного призера Олимпиады в Рио Хория Текау и первую ракетку соперников Мариуcа Копила.

То, что во Дворце тенниса сегодня аншлаг, стало понятно еще на подходе к спорткомплексу. Очереди на входе и ни одного свободного места на трибунах. Белорусская публика горячо поддерживала свою команду и сопровождала овациями каждый выигранный розыгрыш. Теннисисты находились на корте более трех часов. Причем в каждом сете борьба велась до последнего, о чем свидетельствует счет. Победа Мирного и Шило на тайбрейке в первом сете 7:6, а во втором 6:4. Третья партия, которая также завершилась тайбрейком, осталась за нашими соперниками, а вот в четвертой белорусы вырвали победу 6:4.

Кто продолжит борьбу за выход в мировую группу, а кому придется сражаться за право остаться в первой, решится завтра. В 11 утра на корт Дворца тенниса выйдут лидеры команд - Илья Ивашко и Мариуc Копил, затем встретятся вторые номера Егор Герасимов и Адриан Унгур. Отметим, за час до начала матча капитаны команд еще могут сделать замены.