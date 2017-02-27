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В шаге от победы
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27 Февраля 2017 12:21

В шаге от победы

Максим Мирный в паре с филиппинцем Тритом Хуэем уступает в финале парного разряда теннисного турнира в американском Делрей-Бич. Сильнее оказался дуэт вторых сеяных Равена Клаасена и Раджива Рама. 5:7, 5:7.

 

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