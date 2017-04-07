В шаге от плей-офф Мировой группы Кубка Девиса

9 Апреля 2017 09:11

Кто его сделает, решится сегодня. После двух игровых дней в матче второго раунда первой Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса белорусы в споре с австрийцами ведут 2:1. После победы в двух одиночках накануне в парном поединке наши теннисисты все же уступили. Сегодня первыми на корт выйдут лидеры команд Илья Ивашко и Геральд Мельцер. Эта встреча начнется в 11:00. По ее окончании состоится матч Егора Герасимова и Юргена Мельцера. Напомним, победу во всей встрече одержит команда, у которой будет три виктории.