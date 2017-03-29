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В шаге от пьедестала
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29 Марта 2017 12:11

В шаге от пьедестала

Андрей Карпач остановился в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет. Соревнования в эти дни принимает Венгрия. Белорус добрался до поединка за бронзу в весе до 74 килограммов через утешительные соревнования. В решающей встрече Карпач уступил азербайджанцу Исмаилу Абдуллаеву.

  

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