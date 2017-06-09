11 Июня 2017 09:14

Стрелять на бегу, в прыжке, лежа или сидя, и при этом следить за скоростью. Эти соревнование больше напоминают подготовку спецподразделений. В России проходит первый чемпионат по практической стрельбе из карабина. На турнир приехали 850 спортсменов из 45 стран. Белорусская сборная в числе лидеров.

Рассказывает Дарья Белоусова-Петровская. Они похожи на настоящих ковбоев, только XXI века. Уверенная походка, сосредоточенный взгляд и серьезная мужская экипировка.

Перед каждым выходом на старт – холостой проход. Спортсмены идут по маршруту без оружия, чтобы в деталях изучить поставленную задачу. Ведь как только прозвучит сигнал судьи, времени на раздумье не будет. В этом спорте многое решает скорость.

Белорусская команда – 7 человек. Три девушки и четверо мужчин. Один из самых опытных стрелков – Андрей Сюняков. Это уже его пятый чемпионат мира по практической стрельбе. Одинаково владеет пистолетом, ружьем и карабином.

Практическая стрельба зародилась полвека назад в Америке именно как подготовка военных и полицейских. Дело в том, что многие сотрудники, которые в тире стреляли на "отлично", при задержании преступника, когда надо действовать быстро и постоянно контролировать ситуацию, просто терялись. Поэтому со стороны этот спорт, скорее, напоминает подготовку бойцов спецназа. Надо стрелять на бегу, в прыжке, при этом точно попадать в цель и опережать противника по времени.

Практическая стрельба – это не только меткость, скорость и выносливость. В первую очередь – это меры безопасности. Малейшее нарушение - сразу же дисквалификация. А на стрельбище даже зрители должны быть в берушах, чтобы защитить барабанные перепонки от звука выстрелов, и в очках, обязательно пластмассовых.

Право проводить первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина досталось России благодаря уникальному стрелковому комплексу в подмосковном парке "Патриот". Здесь могут тренироваться как военные, так и гражданские. В этом году за первое место борются 850 стрелков из 45 стран.