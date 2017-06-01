В рейтинге ФИФА сборная Беларуси опустилась на 5 позиций

1 Июня 2017 15:17

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Беларуси опустилась на 5 позиций и занимает 83 место. В первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Бразилия, вторая строчка - Аргентина, замыкает тройку Германия.

Белорусская сборная сегодня в экспериментальном составе проведет товарищеский матч против Швейцарии. Отметим, дебютировать за команду могут 8 игроков. Прямая трансляция игры в 21:35 на телеканале "Беларусь 5".