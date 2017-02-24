В Раубичах стартует этап Кубка мира по фристайлу

25 Февраля 2017 09:05

Один из самых зрелищных видов спорта - в Раубичах! В эти минуты стартует этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Главный зимний спорткомплекс Беларуси принимает престижные соревнования третий год подряд. Сборные 12 стран привезли первые составы, но хозяева надеются на медали даже в отсутствии олимпийских чемпионов - Антона Кушнира и Аллы Цупер. Прямую трансляцию из Раубичей ведет телеканал "Беларусь 5". Сначала пройдет квалификация, затем в 13:30 начнутся финалы.