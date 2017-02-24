Спорт
25 Февраля 2017 09:05
В Раубичах стартует этап Кубка мира по фристайлу
Один из самых зрелищных видов спорта - в Раубичах! В эти минуты стартует этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Главный зимний спорткомплекс Беларуси принимает престижные соревнования третий год подряд. Сборные 12 стран привезли первые составы, но хозяева надеются на медали даже в отсутствии олимпийских чемпионов - Антона Кушнира и Аллы Цупер. Прямую трансляцию из Раубичей ведет телеканал "Беларусь 5". Сначала пройдет квалификация, затем в 13:30 начнутся финалы.
Другие новости
25.02.2017 12:21 / Спорт Никита Комаров дисквалифицирован на два матча
25.02.2017 12:04 / Спорт "Минская лыжня - 2017" стартовала на лыжероллерной трассе в Веснянке
25.02.2017 12:01 / Спорт Раубичи принимают этап Кубка мира по фристайлу
25.02.2017 09:08 / Спорт Сегодня станут известны имена победителей конкурса "Триумф. Героям спорта"
24.02.2017 21:21 / Спорт До вручения главных спортивных наград Беларуси остались сутки
24.02.2017 21:20 / Спорт Раубичи третий год подряд готовятся принять этап Кубка мира по фристайлу
24.02.2017 19:15 / Спорт Раубичи готовятся принять этап Кубка мира по фристайлу
24.02.2017 12:08 / Спорт Максим Мирный и Трит Хьюи в полуфинале турнира в Делрей-Бич
23.02.2017 21:29 / Спорт "Краснодар" впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
23.02.2017 19:30 / Спорт Веселый лыжник из Венесуэлы произвел фурор на чемпионате мира в финском Лахти
23.02.2017 19:27 / Спорт "Локомотив" - "Динамо" - 5:0
23.02.2017 19:25 / Спорт "Забег настоящих мужчин" состоялся сегодня в Минске
23.02.2017 12:12 / Спорт Виктор Гончаров готов к диалогу с руководством белорусской федерации волейбола
23.02.2017 07:28 / Спорт Искусственные скалы и утесы в обычном спортзале
22.02.2017 19:12 / Спорт Солигорский "Шахтер" завершил выступление в регулярном чемпионате Экстралиги
22.02.2017 15:14 / Спорт НОК Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ
22.02.2017 14:50 / Спорт В Городке открылся скалодром
22.02.2017 12:18 / Спорт Лига чемпионов сегодня продолжится двумя встречами