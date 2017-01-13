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В Раубичах состоялись спринтерские гонки
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13 Января 2017 19:26

В Раубичах состоялись спринтерские гонки

Попасть в 30-ку лучших — таковы планы наших лыжников на чемпионат мира, который пройдет в конце февраля - начале марта в Лахти. Накануне же в Раубичах в рамках этапа Кубка Восточной Европы состоялись спринтерские гонки. У девушек победила белоруска Юлия Тихонова. У мужчин Михаил Куклин стал четвертым.

В воскресенье в Раубичах — масс-старт, в котором примет участие одна из самых знаменитых лыжниц современности Юстина Ковальчик.

 

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