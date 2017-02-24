В Раубичах сегодня состоялся этап Кубка мира по фристайлу

25 Февраля 2017 21:10

Несмотря на сложные погодные условия, организаторам удалось на самом высоком уровне подготовить склон и трамплин. Спорткомплекс уже третий год подряд принимает этап Кубка планеты, и у Международной федерации лыжного спорта нет никаких оснований переносить соревнования в другое место. Стоит отметить, что и представители всех 12-ти стран-участниц решили привезти в Раубичи свои сильнейшие составы. Им интересно, где тренируется одна из сильнейших команд планеты. Репортаж Павла Капуцкого.

Увидев Аллу Цупер, одна из китайских спортсменок радостно подходит и начинает общаться. А потом просит совместное фото. Олимпийская чемпионка соглашается, но вот нам Цупер отказала. Не в фото, в интервью. По-настоящему в большой спорт Алла еще не вернулась. Ждем к Олимипиаде в Южной Корее. Выступить на домашнем этапе возможность будет.

Райнхард Крампфл, директор соревнований и официальный представитель Международной федерации лыжного спорта:

"Многие команды были под впечатлением, как в этом году были организованы тренировки в сложных погодных условиях и как прошли соревнования. Ветер вносил определенную неразбериху. Если нам поступит заявка от национальной федерации, я уверен, с имеющимся у вас опытом, вы получите этап уже в следующем году".

Леонид Чащин, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза:

"Участники все очень довольны. Мы предоставили им три официальных тренировки. Несмотря на дождливую погоду, отсутствие нормальных условий, все провели нормальные тренировки. Все были очень довольны, и по соревнованиям, которые прошли, они тоже все очень довольны".

Олимпийская чемпионка Ванкувера Лидия Лассила стала победительницей этапа в Раубичах.

В соревнованиях мужчин Беларусь представляли сразу пять спортсменов. Мы надеялись на медаль, но никто из наших даже в финал не вышел. Сильный ветер хорош для флагов стран-участниц, но не для фристайлистов. Многие не справились с приземлением, и, выходит, родной склон нашим не помог.

А вот китайцы, впервые приехавшие в Беларусь сильнейшим составом, нескромно заняли весь пьедестал. Но и мы, и они, понимаем: главный старт только через год - Олимпийские игры.

Через неделю фристайлистов ждет заключительный этап Кубка мира в Москве. Также в марте в испанской Сьерра-Неваде пройдет чемпионат планеты.