В Раубичах прошли 10-е соревнования "Снежный снайпер"

20 Февраля 2017 07:13

10-е соревнования "Снежный снайпер" на призы Президентского спортклуба прошли в Раубичах. В этом году - новый формат. Юные спортсмены состязались не в отдельных дисциплинах - стрельба и лыжные гонки, а в классическом биатлоне. Правда, с одним но: оружие, по правилам, ожидало каждого спортсмена на стрельбище. Начинали отбор 36 000 спортсменов, а до финала дошли 168 самых быстрых и метких в трех возрастных категориях от 11 до 16 лет.

Больше всего наград за два дня завоевали спортсмены из Минской области. Отметим, "Снежный снайпер" - это соревнования исключительно для юных любителей биатлона, а не профессионалов.