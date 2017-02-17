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В Раубичах начинается финал республиканских соревнований "Снежный снайпер"
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18 Февраля 2017 09:17

В Раубичах начинается финал республиканских соревнований "Снежный снайпер"

Из детского спорта на пьедестал Олимпиады. В Раубичах сегодня начинается финал республиканских соревнований "Снежный снайпер", который соберет 168 лучших юных биатлонистов со всей Беларуси. Чтобы попасть в финал, более 36 000 школьников преодолели отборочные соревнования в регионах. "Снежный снайпер - 2017" станет юбилейным, 10-м, поэтому организаторы подготовили массу сюрпризов. Кроме того, наградят победителей звезды биатлона Ольга Назарова, Людмила Ананько и Алексей Айдаров. Организаторами выступают Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования и Миноблисполком.

  

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