21 Февраля 2017 15:31

Сказка Андерсена на новый лад. В Ратомке прошло музыкальное конно-спортивное шоу. Манеж на час превратился в театральную сцену. Вместе с главными действующими персонажами, гимнастами и акробатами на манеже в необычном для себя амплуа выступили воспитанники центра олимпийской подготовки конного спорта. Наталья Кузьмицкая оценила дебют.

Даже в таком необычном виде этот статный красивый конь узнает свою наездницу Анастасию Дудкову. В соответствии со своим именем Демагог довольно характерный представитель своей породы, однако всегда готов на любые эксперименты.

Демагог, Либервиль, Голд-Файер и еще 20 представителей белорусской школы конного спорта, отделения выездки и преодоления преград в этот день будут выступать не ради оценок профессионального жюри, а ради аплодисментов и восхищения публики в музыкальном шоу "Ледяное сердце".

В своеобразной интерпретации сказки Андерсена и две розы, с которых начиналась волшебная история, и Снежная королева, и пажи, и разбойники - у каждого свой образ и номер.

Несмотря на большой соревновательный опыт, эти скакуны и их всадники задействованы в мюзикле впервые. Однако по впечатленной публике видно - дебют получился на отлично.

Это одно из самых красивых и захватывающих зрелищ. Вообще иппотерапия имеет оздоровительный эффект. И, безусловно, зрители шоу получат только хорошие эмоции и позитивное настроение от этих грациозных животных.