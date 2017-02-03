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В прыжках в высоту у мужчин не было равных белорусу Павлу Силеверстову
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5 Февраля 2017 15:12

В прыжках в высоту у мужчин не было равных белорусу Павлу Силеверстову

В прыжках в высоту у мужчин не было равных белорусу Павлу Силеверстову, для которого результат в 2 метра 30 сантиметров стал лучшим в карьере в закрытых помещениях. К слову, такой же личный рекорд у 20-летнего белоруса и на открытом воздухе.

  

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