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В Польше стартовал чемпионат Европы по биатлону
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25 Января 2017 19:17

В Польше стартовал чемпионат Европы по биатлону

В женской индивидуальной гонке лучшей из белорусок стала Мария Панфилова. Допустив 1 промах на огневых рубежах, она финишировала 12-ой. Мазурина 61-ая, Ильченко - 64-ая.

  

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