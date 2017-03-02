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2 Марта 2017 15:22

В Пхенчхане проходит первая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону

Соревновательную программу открыл женский спринт. Ирина Кривко, Дарья Домрачева, Надежда Скардино уже финишировали. Ирина Кривко была точна на стрельбище, но показала невысокую скорость. Лидер нашей команды Дарья Домрачева чисто отстрелялась на лежке, но дважды ошиблась на стойке. Также промахнулась Надежда Скардино. Дарья Юркевич и Надежда Писарева сейчас на дистанции. Прямую трансляцию в эти минуты ведет телеканал "Беларусь 5". Этап Кубка мира в Южной Корее - это своеобразная проверка спортивного объекта. Уже в феврале следующего года на этих трассах стреляющие лыжники будут соревноваться на зимних Олимпийских играх.