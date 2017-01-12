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В первом раунде квалификации "Австралиан Оупен" Илья Ивашко сыграет с Радживом Рамоми
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10 Января 2017 15:10

В первом раунде квалификации "Австралиан Оупен" Илья Ивашко сыграет с Радживом Рамоми

В первом раунде квалификации "Австралиан Оупен" 176-й в рейтинге  АТП белорус  Илья Ивашко сыграет с Радживом Рамоми из США; соперник Владимира Игнатика по отбору в основную сетку первого в сезоне мэйджора -  Вашек Поспишил из  Канады. В этом году призовой фонд турнира 36 миллионов долларов. Старт соревнований намечен на 16 января.

 

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