В первом раунде квалификации "Австралиан Оупен" Илья Ивашко сыграет с Радживом Рамоми

10 Января 2017 15:10

В первом раунде квалификации "Австралиан Оупен" 176-й в рейтинге АТП белорус Илья Ивашко сыграет с Радживом Рамоми из США; соперник Владимира Игнатика по отбору в основную сетку первого в сезоне мэйджора - Вашек Поспишил из Канады. В этом году призовой фонд турнира 36 миллионов долларов. Старт соревнований намечен на 16 января.