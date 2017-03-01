В Пьенчане женской спринтерской гонкой сегодня стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону

2 Марта 2017 07:17

Состав белоруской сборной по сравнению с чемпионатом мира не изменился. За команду выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. Старт гонки в 14:15, прямая трансляция на телеканале "Беларусь-5". Отметим, этап Кубка мира в Южной Корее - своеобразная проверка спортивного объекта, на котором в феврале следующего года пройдут зимние Олимпийские игры.