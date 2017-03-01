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В Пьенчане женской спринтерской гонкой сегодня стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону
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2 Марта 2017 07:17

В Пьенчане женской спринтерской гонкой сегодня стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону

Состав белоруской сборной по сравнению с чемпионатом мира не изменился. За команду выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. Старт гонки в 14:15, прямая трансляция на телеканале "Беларусь-5". Отметим, этап Кубка мира в Южной Корее - своеобразная проверка спортивного объекта, на котором в феврале следующего года пройдут зимние Олимпийские игры.

  

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