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В Паралимпийском комитете сегодня дарили подарки
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28 Февраля 2017 19:06

В Паралимпийском комитете сегодня дарили подарки

Еще раз вспомнить победные мгновения, поговорить о будущем и подарить подарки. В Паралимпийском комитете сегодня поздравляли не только героев Игр в Рио, но и всех тех людей, которые были причастны к таким результатам. Подарки получились адресные. Каждый спортсмен или тренер выбирал то, что необходимо именно ему - в основном это бытовая и компьютерная техника. Приглашенные гости, среди них - олимпийская чемпионка Алла Цупер, чемпионка мира Татьяна Дроздовская, баскетболисты из клуба "Цмокі", девушки из гандбольной "команды мечты" и многие другие - желали спортсменам здоровья и новых побед.

Наши паралимпийцы продолжают готовиться к новым стартам и завоевывают медали. Так, например, Андрей Праневич не так давно выиграл золото стартового в сезоне этапа Кубка мира по фехтованию.

  

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