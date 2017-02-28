В Паралимпийском комитете сегодня дарили подарки

28 Февраля 2017 19:06

Еще раз вспомнить победные мгновения, поговорить о будущем и подарить подарки. В Паралимпийском комитете сегодня поздравляли не только героев Игр в Рио, но и всех тех людей, которые были причастны к таким результатам. Подарки получились адресные. Каждый спортсмен или тренер выбирал то, что необходимо именно ему - в основном это бытовая и компьютерная техника. Приглашенные гости, среди них - олимпийская чемпионка Алла Цупер, чемпионка мира Татьяна Дроздовская, баскетболисты из клуба "Цмокі", девушки из гандбольной "команды мечты" и многие другие - желали спортсменам здоровья и новых побед.

Наши паралимпийцы продолжают готовиться к новым стартам и завоевывают медали. Так, например, Андрей Праневич не так давно выиграл золото стартового в сезоне этапа Кубка мира по фехтованию.