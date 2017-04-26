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Брестское "Динамо" и "Шахтер" разыграют Кубок Беларуси
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27 Апреля 2017 12:16

Брестское "Динамо" и "Шахтер" разыграют Кубок Беларуси

В ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси брестское "Динамо" в гостях проиграло БАТЭ - 0:1. Отличился Иванич. Однако по сумме двух встреч брестчане впервые за 10 лет вышли в финал. Первый поединок, напомним, команда Владимира Журавля выиграла - 2:0. БАТЭ второй год подряд без кубка.

Второй финалист - "Шахтер" из Солигорска. Решающий матч Кубка страны пройдет 28 мая в Гродно.

  

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