Брестское "Динамо" и "Шахтер" разыграют Кубок Беларуси

27 Апреля 2017 12:16

В ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси брестское "Динамо" в гостях проиграло БАТЭ - 0:1. Отличился Иванич. Однако по сумме двух встреч брестчане впервые за 10 лет вышли в финал. Первый поединок, напомним, команда Владимира Журавля выиграла - 2:0. БАТЭ второй год подряд без кубка.

Второй финалист - "Шахтер" из Солигорска. Решающий матч Кубка страны пройдет 28 мая в Гродно.