5 Января 2017 07:09

Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей и Сергей Бочарников попали в стартовый протокол сегодняшней спринтерской гонки на 10 километров, с которой в Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону. Всего в гонке выступят 106 стреляющих лыжников. Прямую трансляцию спринта будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 16:05.

Именно с этапа Кубка мира в Оберхофе свое выступление в соревнованиях начнет и Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка приняла участие в официальной тренировке. Первая женская гонка этапа - спринт на 7,5 км - пройдет в пятницу.