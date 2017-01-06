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В Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону
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5 Января 2017 07:09

В Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону

Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей и Сергей Бочарников попали в стартовый протокол сегодняшней спринтерской гонки на 10 километров, с которой в Оберхофе стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону. Всего в гонке выступят 106 стреляющих лыжников. Прямую трансляцию спринта будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 16:05

Именно с этапа Кубка мира в Оберхофе свое выступление в соревнованиях начнет и Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка приняла участие в официальной тренировке. Первая женская гонка этапа  - спринт на 7,5 км - пройдет  в пятницу.

 

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